O antigo ministro da Economia, do governo de José Sócrates, está a ser ouvido na Polícia Judiciária em Lisboa, no âmbito do processo de investigação sobre as rendas da EDP.

A investigação foi aberta após o Ministério Público ter manifestado ter suspeitas de corrupção no processo legislativo de criação do regime de Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC).

Manuel Pinho aprovou, enquanto ministro, a entrada em vigor dos CMEC, além da extensão das concessões hídricas à EDP que autorizou, sem ter havido concurso.

O antigo ministro já tinha manifestado a sua disponibilidade para prestar esclarecimentos, tendo garantido, num artigo assinado no Público na sexta-feira passada, que não colheu qualquer favorecimento da EDP. Sobre a investigação escreveu ainda que queria vê-la a ser levada até às últimas consequências.

Manuel Pinho chegou às instalações da PJ acompanhado pelo seu advogado Ricardo Sá Fernandes.