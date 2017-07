Entre a privatização do rescaldo e a ação popular

Começo por escrever que exijo que as causas, circunstâncias e responsabilidades da tragédia que se abateu sobre Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Ansião, Alvaiázere, Figueiró dos Vinhos, Arganil, Góis, Penela, Pampilhosa da Serra, Oleiros e Sertã sejam cabalmente apuradas.

Serve este introito para manifestar a minha profunda estupefação perante a aprovação, na Assembleia da República, da proposta do PSD de constituição de uma “comissão técnica independente para apurar o sucedido nos incêndios”. Esta comissão será constituída por seis técnicos negociados entre os partidos com assento parlamentar e outros seis nomeados pelo Conselho de Reitores. Imagino que, lá para agosto, os técnicos que não tiverem férias reservadas poderão começar a trabalhar.

Mas será que quem está no terreno não pode começar a dar-nos respostas?

Para o PSD, não. Numa narrativa alheia aos interesses do Estado a que apenas PCP e PEV se opuseram, defende-se que estes técnicos terão de ser “independentes”, o que para o PSD quer dizer: sem a participação do governo e, se tudo lhes correr de feição nas nomeações, com uma maioria de técnicos do setor privado. Ao invés, até pelas mais recentes declarações de Passos Coelho, afirmando que a monocultura de eucalipto não era um dos principais riscos de incêndio, deve preocupar-nos muito mais que esta comissão “independente” derive numa administração de interesses privados entre, por exemplo, industriais da celulose e pasta de papel – mascarados de académicos ou especialistas florestais – e instituições financeiras/seguradoras – mascaradas de sociedade civil.

Mas há sinais interessantes. Ainda antes de a comissão do PSD ser aprovada, as populações de Casal de São Simão (Aguda) e de Ferraria de São João, reunidas em assembleias de moradores, decidiram medidas urgentes de inversão das políticas territoriais desenhadas a partir de gabinetes de Lisboa (sob ordens de Bruxelas). Como se escreve na declaração aprovada em Ferraria: “Os políticos pedem responsabilidades, que também são suas, uns aos outros, procuram culpados e bodes expiatórios, e esquecem-se de resolver a situação, que é urgente e repete-se todos os anos. O problema da falta de ordenamento florestal e monocultura do eucalipto e pinheiro está identificado há décadas.”

