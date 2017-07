O Bronze que Portugal trouxe graças à vitória, deste domingo, na Taça das Confederações, na Rússia, roubo em Tancos e ainda o SIRESP merecem chamada de capa em quase todos os jornais.

Correio da Manhã

Elite das polícias em alerta máximo

Seleção acaba com honra e fica no pódio

Familiar do general Nhaga diz ser bruxo do Benfica

Homenagem em Vila Real. Medalha para herói de Londres

Venda de casa dá milhões ao Estado

Jornal de Notícias

Mesquita suspeito de gestão danosa no estádio do Braga

Parques eólicos vendem energia 236% mais cara

Pedrógão e Castanheira sem planos de defesa da floresta

Poupança. Bancos cobram comissão para depósitos de moedas

Tancos. Exército antecipa medidas de vigilância eletrónica

Público

Sistema informático do fisco só falhou no caso das offshores

Exército ainda só reforçou um terço da vedação de Tancos

Podemos confiar no príncipe saudita que tem nas mãos o futuro do Golfo?

Imobiliários dizem que vistos gold dão má imagem do país

SIRESP: Como a Motorola passou de acionista a fornecedor

Diário de Notícias

Gestão política causa mal-estar nas chefias do Exército

Terrorismo. Polícias vão ter formação específica no terreno para detetar e prevenir casos de extremismo

Entrevista a Nuno Magalhães. "Costa tem dois ministros que já não o deviam ser"

Oceanário. Há dois novos tubarões de pontas negras de recife para ver em Lisboa

Mariana Mazzucato. "Há governos que se prostituem para captar investimento"

Jornal de Negócios

Banco de Portugal impôs aumento de capital ao Montepio

ADSE quer garantir benefícios a ex-políticos

Um mês depois (julho de 2006) o SIRESP não tinha sido comprado

Ex-economista chefe do FMI: "Europa está finalmente a virar a esquina da crise"

A Bola

Seleção vira resultado e traz Bronze da Rússia

Record

Portugal de Bronze

Guarda-redes do City com o Benfica no coração. Ederson: "Vamos conseguir o 37"

O Jogo

Garra rendeu Bronze

Felipe assume que o título "é quase uma obrigação" para o FC Porto. "Temos de voltar com tudo"