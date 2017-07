O jornal El Español divulgou este domingo o inventário do material furtado na base militar de Tancos, no distrito de Santarém.

Até agora, as autoridades portuguesas não quiserem divulgar a lista do material alegando que comprometia a investigação, contudo o inventário do roubo foi divulgado pelo jornal espanhol, que cita fontes do governo de Madrid.

Confira a lista divulgada pelo jornal El Español:

1450 cartuchos de 9 mm

-22 bobinas de fio para ativação por tração

Um disparador de descompressão

24 disparadores de tração lateral multidimensional inerte

Seis granadas de mão de gás lacrimogéneo CS / MOD M7

10 granadas de mão de gás lacrimogéneo CM Anti-motim M / 968

Duas granadas de mão de gás lacrimogéneo Triplex CS

90 granadas de mão ofensivas M321

30 granadas de mão ofensivas M962

30 granadas de mão ofensivas M321

44 granadas foguete antitanque carro 66 mm com espoleta M4112A1 com lançamento M72A3 --M/986 LAW

264 unidades de explosivo plástico PE4A

30 CCD10 (Carga de corte)

57 CCD20 (Carga de corte)

15 CCD30 (Carga de corte)

60 iniciadores IKS

30,5 lâminas KSL (Lâmina explosiva)