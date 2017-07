O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta segunda-feira uma subida acentuada da temperatura em algumas regiões do país.

A previsão aponta ainda para tempo quente com céu limpo, vento em geral fraco do quadrante leste, sendo moderado a forte nas terras altas até ao meio da manhã e a partir do final da tarde.

Os termómetros podem chegar perto dos 40 graus esta segunda-feira e por isso o IPMA acionou risco ‘extremo’ de exposição à radiação ultravioleta (UV) para dez regiões do continente: Braga, Bragança, Coimbra, Évora, Guarda, Penhas Douradas, Portalegre, Porto, Vila Real e Viseu.

Vinte e nove concelhos de sete distritos de Portugal continental apresentam risco ‘máximo’ de incêndio, diz também o IPMA.

Quanto às temperaturas, em Lisboa vão variar entre 20 e 36 graus Celsius, no Porto entre 19 e 35, em Vila Real entre 17 e 33, em Viseu entre 18 e 31, em Bragança entre 14 e 32, na Guarda entre 16 e 31, em Coimbra entre 20 e 36, em Castelo Branco entre 19 e 35, em Santarém entre 18 e 40, em Leiria entre 15 e 37, em Portalegre entre 23 e 35, em Évora entre 17 e 38, em Beja entre 17 e 38 e em Faro entre 20 e 32.