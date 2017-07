Nos últimos dois anos foram abertos mais de 20 mil inquéritos pelo Ministério Público para investigação da eventual prática de crime de incêndio florestal, sobretudo na zona norte do país. Mas apenas 1,3% resultaram em acusações e a esmagadora maioria 95% acabou arquivado.

De acordo com os dados divulgados ao i pela Procuradoria Geral da República (PGR), entre 2015 e 2016 houve um total de 21.266 inquéritos abertos no seguimento de incêndios florestais para aferir “eventual prática de crime cometido na forma dolosa ou negligente”.

Destes, 281 processos resultaram em acusações. O número traduz 1,3% do total de inquéritos abertos durante 2015 e 2016. (ver infografia)

A 1.186 inquéritos foi aplicado o instituto da suspensão provisória. Ou seja, o juiz entendeu sujeitar os arguidos destes processos “a regras de comportamento ou injunções durante um determinado período de tempo”. Caso as regras “não sejam cumpridas pelo arguido, é deduzida acusação”, explica o Ministério Público. Uma solução jurídica prevista apenas para crimes de reduzida gravidade.

Contas feitas, os restantes 20.249 inquéritos que foram abertos nestes dois anos acabaram por ser arquivados, revelou ao i a PGR.

Fora destes números estão os inquéritos abertos no seguimento de incêndios ocorridos em edifícios ou meios de transporte.

É neste cenário que corre o inquérito aberto pelo Ministério Público “para averiguar as causas e consequências do incêndio” que lavrou em Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Góis e Pampilhosa da Serra, onde morreram 64 pessoas e mais de 250 ficaram feridas.

Metade das acusações no norte e centro do país

Os números oficiais revelam ainda que, tanto em 2015 como em 2016, metade das acusações deduzidas pela prática de crime de incêndio florestal tiveram lugar em comarcas do norte e centro do país. Em 2016, por exemplo, 49% das 141 acusações deduzidas ocorreram em tribunais de Santarém e Viseu, onde houve 17 acusações em cada comarca. Seguem-se os tribunais de Braga e Vila Real com 13 acusações respetivamente e Castelo Branco com nove.

Também em 2015 foi nas comarcas de Braga, Viseu, Vila Real e Santarém que se encontrou o maior número de acusações por crime de incêndio florestal, quer tenha sido cometido em forma de dolo ou negligente. E o cenário repete-se quanto ao número de inquéritos abertos. É também entre as comarcas do norte do país onde se regista o maior número de inquéritos abertos.

Em 2016, a comarca do Porto Este ocupou a primeira posição do pódio com o maior número de inquéritos abertos, com 1.418 processos sobre incêndios florestais. Seguiram-se a comarca de Braga com 1.315 inquéritos abertos, a de Vila Real com 894, seguindo-se o Porto e Santarém com 797 e 687, respetivamente.

Os números revelam ainda uma pequena descida do número de inquéritos abertos, nos últimos dois anos. Em 2015 tiveram início 11.311 inquéritos para investigação. Um número que caiu para 9.955, menos 12%, no ano passado.

Tendência essa que foi acompanhada pela quebra no número de incêndios florestais. Em 2015 foram contabilizados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 15.851 incêndios florestais. Mais 2.772 incêndios que no ano passado, tendo sido registadas 13.079 ocorrências.

Mais de 5.700 incêndios em edifícios ou transportes

A somar aos 21.266 inquéritos abertos pelo Ministério Publico a incêndios florestais há ainda 5.751 processos que tiveram início nos últimos dois anos no seguimento de incêndios em edifícios, construções ou meios de transporte para investigar se houve prática de crime cometido na forma dolosa ou negligente. Destes, 119 inquéritos (2% do total) resultaram em acusação e quase a totalidade 5.436 acabaram arquivados, dizem os números divulgados ao i pela PGR.

Aos restantes 34 inquéritos foi aplicado pelo juiz o instituto da suspensão provisória do processo.

Neste tipo de incêndios, são as comarcas da zona de Lisboa onde se encontra o maior número de inquéritos abertos. No ano passado, entre as comarcas de Lisboa e Lisboa Oeste houve 562 inquéritos abertos, mas desses processos abertos na capital somente 11 acabariam por resultara em acusação.

Seguem-se as comarcas do Porto com 462 inquéritos abertos e quatro acusações, Aveiro com 200 inquéritos e sete acusações e Braga com 165 processos iniciados. Houve ainda onze acusações deduzidas na comarca de Coimbra e quatro na Madeira.