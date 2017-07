MOSCOVO – Na hora a que, nesse pedaço de terra que o mar parece não querer, para utilizar a expressão de Ruy Belo, o povo ia de braços abertos para as praias, para as esplanadas beber a cervejinha que o calor exige ou simplesmente andar por aí com a família de “promenade”, Portugal e México entravam em campo para decidir, sem pompa nem circunstância e com o orgulho que se pôde arranjar, o terceiro classificado desta Taça das Confederações que, convenhamos, ficou um degrau abaixo das legítimas expetativas devidas a um campeão da Europa em título.

Tinham os jogadores titulares de ambas as equipas acabado os seus habituais exercícios de aquecimento quando desatou a cair sobre o Estádio do Spartak, um recinto confortável e à medida de um futebol do meio da tabela continental, uma chuva grossa que ameaçava tornar a compita ainda mais melancólica do que ela anunciava ser. Nanja que o público, esse fiel público russo que tem enchido os estádios com o seu entusiasmo muito próprio, aos repelões, sem canções nem palavras de ordem, mas com excitações conduzidas pelo desenrolar dos acontecimentos sobre a relva, tenha virado costas a esta espécie de final dos pobres que, com o passar dos anos, se vai tornando uma mera excrescência de calendário apenas entendível por um preciosismo picuinhas da FIFA, já que a UEFA a dispensa sem cerimónias. “Aaahs!” e “Ooohs!” ouviram-se cedo. Por cá, nos espetáculos, apreciam--se sobremaneira esses “Aaahs!” admirativos com muito de generalas dostoievskianas.

Por seu lado, os jogadores, todos eles, não fugiram à responsabilidade desta última apresentação. Não se esfalfaram como cavalos das estepes do Don, que também não era caso para tanto, mas deram-se por inteiro às disputas rijas que começaram a cair com mais insistência para o lado português e que terminaram de peito aberto e com queixas arbitrais. Resolveu entretanto André Silva falhar o quarto penálti lusitano consecutivo e, com isso, desperdiçar uma vantagem que lhe fora concedida pelo videoárbitro, que é figura da qual, para já, a seleção nacional não tem razão de queixa, e José Fonte tem aí a passada quarta-feira a servir de exemplo.

Inoperância

Estava eu a garatujar apontamentos e o jogo a cair devagarinho numa certa modorra domingueira que dava para temer mais a grandessíssima estucha de um prolongamento, como diria o impaciente Ega n’“Os Maias”, quem sabe se não mesmo o relambório meio burocrático dos penáltis para os quais pés portugueses parecem ter perdido o passo, quando os mexicanos resolveram entornar ligeiramente os acontecimentos para o meio-campo contrário, aplicando para isso um tudo-nada de maior agressividade lá nessa zona onde o espaço costuma alugar-se a preços que andam pela hora da morte. Ora, como todos os que vemos jogar este conjunto montado pela mecânica do eng.o Fernando Santos sabemos, Portugal até agradece que lhe impinjam a tentação do contragolpe. Só que, subitamente, Vela apareceu na pequena área de Rui Patrício com o ar agarotado de quem vai apanhar papoilas e madressilvas e atrapalhou suficientemente o guarda-redes lusitano e o central Neto para dar ao México uma vantagem assim um bocado para o pífia, mas ainda assim uma vantagem. Frango? Pode dizer-se. Frango a dividir por dois, meio frango para cada um, pollo al tabasco, como eles gostam lá para as bandas da Sierra Madre.

A resposta foi imediata, mas frustrante. Nani e Gelson falharam autênticos penáltis de cabeça, a dez metros de Ochoa, uma defesa complicada e uma bola a centímetros do poste.

Às malvas agora o contragolpe, para não fugir ao floreado do discurso.

Havia agora que descalçar as tamanquinhas e empurrar o adversário contra as cordas.

Fernando Santos recorre a Quaresma, mas quem sai é Nani. Não se pode falar de arrojo.

“Tranquilos! Tranquilos!”, gritavam os mexicanos uns para os outros naquele seu castelhano cantarolado que eu, desta vez mesmo à beirinha da relva, bem os ouvi.

A imaginação, que é coisa que não costuma faltar ao portuguesinho da silva, sempre tão vivaço e matreiro e viva lá o seu compadre, diluía-se numa certa anarquia ofensiva que não prognosticava nada de bom. E após os sustos – Pizzi também teve um golo à mercê –, os moços do país da tequilla, dos nachos e dos burritos, chili com carne e tudo aquilo de que possam lembrar-se a essa hora de um almoço de domingo, foram à bola como gato a bofe.

Muda o meio-campo: Moutinho e Danilo por Adrien e André Gomes.

A vitória mexicana parecia assegurada, castigando uma inoperância confrangedora. Foi Pepe quem se transformou em ponta-de-lança e devolveu ao jogo a justiça do empate.

Prolongamento

Muito tende este Portugal para o diacho dos prolongamentos. Em França, no Europeu, foi o que se viu. Aqui, na Rússia, é o que se vê. Contra o Chile, em Kazan, a meia hora suplementar trouxe com ela uma carrada de chatices capazes de irritar o mais ortodoxo dos patriarcas de Moscovo. Ontem deu ideia de que poderíamos ter uma nova versão do que se passara na quarta-feira, com alguma maior frescura dos centro-americanos. A alacridade de Lozano, pela esquerda do seu ataque, dava água pela barba à defesa portuguesa. A hora tardia do almoço tornava-se indigesta.

De repente, outra vez de repente, mais um penálti. Sobre Gelson. Duvidoso também, mas agora sem TV. E à quinta tentativa, acertou Adrien. Pela primeira vez em vantagem, a seleção nacional fica, logo em seguida, em desvantagem: expulsão de Nélson Semedo. Só por um instante.

É preciso aguentar pelo menos dez minutos. Entrávamos naquela fase em que duas diversas conceções de tempo se opõem: para os mexicanos, corria com a pressa amalucada de um Speedy Gonzalez; para os portugueses, molemente, como uma siesta de sombrero e tudo.

A verdade é que passou como sempre passa: ao ritmo da sua verdade.