O verão horribilis de António Costa

Ainda agora julho começou e pressente-se que o prolongadíssimo estado de graça de que António Costa gozou está em vias de chegar ao fim. Não foi preciso oposição – que, na realidade, não existiu.

Por muito que os estudos encomendados pelo PS mostrem que a população está ao lado do governo depois dos incêndios de Pedrógão Grande, os socialistas vão precisar de encomendar novos estudos de opinião para perceber o impacto do assalto a Tancos na opinião pública portuguesa.

E o risco de o otimismo irritante desabar é elevado. Afinal, o que têm Tancos e Pedrógão em comum? Os dois acontecimentos são um tiro no porta-aviões da segurança nacional. Percebe-se que o Estado – mesmo regido pelo PS com uma maioria de esquerda – não funciona. Não é capaz de dar segurança às populações. A Defesa não tem dinheiro para defender os seus quartéis.

A Proteção Civil, conjugada com a Secretaria de Estado da Administração Interna e o SIRESP, são, neste momento, fatores de instabilidade dos cidadãos. Ver a ministra da Administração Interna a fazer confissões de desgosto torna-se pungente, não menos pungente do que ver o ministro da Defesa a anunciar que retira a responsabilidade política do que aconteceu em Tancos... mantendo-se no posto! Infelizmente, isto já não é um governo. É um monte de ovelhas pastoreadas por António Costa, o homem a quem Deus proporcionou uma enorme autoconfiança, ao ponto de se dar ao luxo de manter as suas férias (mesmo que as interrompa a meio da semana) com o país no meio do caos.

É provável que Costa esteja tão apaixonado por si próprio – o poder corre sempre o risco de ter este efeito nos seus detentores – que comece a achar--se uma espécie de super-homem que não deve explicações a ninguém. É verdade que tem uma maioria afável e cordata no parlamento que não o incomoda muito onde verdadeiramente dói. Mas as maiorias valem pouco se a rua perceber o que se está a passar. E, como sempre, o verdadeiro poder está na rua.