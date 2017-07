A medalha recebida por Ricardo Quaresma neste domingo, referente ao terceiro lugar assegurado por Portugal na Taça das Confederações, teve uma dedicatória especial do jogador português: uma família que faleceu no incêndio de Pedrógão Grande, cujo pai era amigo de infância do extremo.

Numa nota emocionada publicada no seu site oficial, Quaresma relata peripécias vividas em criança com o amigo Sérgio, que na altura tinha a alcunha de Kostadinov, por ser fã do então avançado búlgaro do FC Porto, o seu clube do coração. O internacional português acaba a mensagem a garantir que irá rezar por todas as vítimas da tragédia que assolou o país.