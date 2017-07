Enorme surpresa neste domingo em Brisbane, Austrália. Jeff Horn, um professor de educação física australiano de 29 anos relativamente desconhecido no mundo do boxe, derrotou aos pontos o filipino Manny Pacquiao e conquistou o título de campeão mundial de meios-médios da Organização Mundial de Boxe (WBO), num combate de 12 assaltos.

As pontuações dos juízes (117-111 e 115-113 por duas vezes) foram favoráveis a Horn, que apresenta um palmarés de 16 vitórias e um empate em 17 combates. Já Pacquiao, de 38 anos, sofreu apenas a sétima derrota em 67 combates.

Perante uma plateia de 50 mil espectadores no Suncorp Stadium, Horn adotou uma postura agressiva desde o início, surpreendendo o anterior campeão mundial, que nunca conseguiu pôr em prática na perfeição as virtudes que fizeram dele um dos grandes nomes da modalidade. No fim, o pretendente tornou-se campeão do mundo.