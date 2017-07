Portugal entrou da melhor forma no Campeonato da Europa de sub-19, vencendo a anfitriã Geórgia por 1-0. Um golo solitário de Rui Pedro, na marcação de uma grande penalidade que o próprio havia conquistado, deu o triunfo à Seleção nacional na ronda inaugural do grupo A.

O resultado, porém, não ilustra o que aconteceu em campo. A equipa da casa dominou quase por completo as operações e só uma enorme exibição do guardião Diogo Costa evitou outro resultado. Arabidze, estrela maior da formação georgiana - e pupilo de Paulo Fonseca no Shakhtar Donetsk -, criou várias situações, mas esbarrou sempre no guardião do FC Porto.

Do outro lado, Portugal criou muito pouco, registando-se apenas uma ocasião de Domingos Quina na primeira parte e duas de Rui Pedro na segunda. Uma delas resultou mesmo no único golo do jogo: o avançado do FC Porto recebeu a bola dentro da área, rodou e foi carregado em falta. O mesmo Rui Pedro apontou o castigo máximo e Portugal passava para a frente, contra a corrente do jogo.

Gedson acabaria por ser expulso a 20 minutos do fim, por acumulação de amarelos, o que deu espaço à Geórgia para carregar. O discernimento, porém, já não foi o mesmo e Diogo Costa respondeu sempre a grande nível, assegurando o triunfo português.

Os comandados de Hélio Sousa ocupam assim para já o segundo lugar do grupo A, pois no outro jogo a República Checa venceu a Suécia por 2-1. Os checos são mesmo os próximos adversários de Portugal, na quarta-feira, dia 5, às 17 horas.