Sporting e Benfica continuam a preparar com grande afinco a nova temporada que se avizinha e voltaram a estar neste domingo muito ativos no que respeita a novidades.

Primeiro os leões: ao início da tarde, chegou a Lisboa Jérémy Mathieu, o defesa francês que está na órbita dos leões já há várias semanas. Mathieu ainda procura acertar a desvinculação com o Barcelona, mas entretanto teve permissão do clube blaugrana para começar a treinar com os presumíveis futuros companheiros no Sporting, pelo que tudo indica que o dossiê fique fechado com brevidade.

Entretanto, também o Benfica anunciou a chegada de mais um reforço: o guardião Bruno Varela, que regressa assim à casa de sempre, depois de um ano a representar o Vitória de Setúbal.

Formado na academia benfiquista do Seixal, o guarda-redes português de 22 anos tinha acertado a desvinculação com as águias no início da passada temporada, mas volta agora à Luz para lutar por um lugar na baliza com Júlio César, André Moreira e Paulo Lopes. Os detalhes do negócio não foram revelados pelos encarnados, que se limitaram a anunciar o regresso de Bruno Varela através das redes sociais.