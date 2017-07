O presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, Augusto Pólvora, morreu hoje à tarde no Hospital Nossa Senhora da Arrábida, em Azeitão, vítima de doença prolongada, avançou à Lusa a vice-presidente do município, Felícia Costa.

Augusto Pólvora, de 57 anos, era militante do PCP e foi eleito em 2013 pela CDU. Estava a cumprir o seu terceiro e último mandato na presidência daquele município.

O autarca que lutava desde fevereiro do ano passado contra um tumor tinha sido internado há pouco mais de uma semana naquele hospital de Azeitão.

Segundo a vice-presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, o funeral de Augusto Pólvora ainda não tem data marcada, mas só deverá realizar-se na terça ou na quarta-feira.

A autarquia já decretou três dias de luto municipal e considera a morte de Augusto Pólvora "uma enorme perda para o município e para a região".

Em comunicado divulgado na página oficial, a câmara municipal refere que a passagem do autarca pelo município fica marcada "por uma enorme capacidade de negociação e de gerar consensos, tanto com entidades locais como governamentais, tendo sempre em vista o interesse do concelho".

Antes de assumir os comandos da câmara de Sesimbra, a primeira vez em 2005, Augusto Pólvora, formado em arquitetura, foi vereador do pelouro do Urbanismo e membro da direção da Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS), entre muitos outros cargos públicos.