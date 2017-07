O incêndio em Vendas Novas que está a lavrar o concelho desde o início desta tarde (14h30) já está em fase de resolução, diz a Proteção Civil.

O fogo chegou a ser combatido por cerca de 200 bombeiros dos distritos de Évora e Setúbal, que contaram com 36 veículos e seis meios aéreos, e as chamas estiveram perto de casas. No entanto, não foi necessário proceder a evacuações.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, da proteção Civil, explicou que o fogo teve início na Quinta dos Serrudos, junto à zona industrial de Vendas Novas, e lavrou uma área de mato e eucaliptos.

Até ao momento, foi registado apenas um ferido: um bombeiro da corporação de Montemor-o-Novo que foi transportado para o hospital de Évora, com ferimentos ligeiros, devido a uma queda.

De acordo com a página da Proteção Civil, pelas 19 horas, estavam ativos 152 incêndios de norte a sul do país, que mobilizaram 618 operacionais, 210 veículos e seis meios aéreos.

IPMA lança alerta de risco "máximo" de incêndio em 29 concelhos

Há hoje vinte e nove concelhos, dos quais seis são do sul do país, que estão em risco "máximo" de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A estes somam-se ainda 65 concelhos com risco "muito elevado" de incêndio e cerca de cem estão em risco "elevado" de incêndio.

A escala de alerta desenhada pelo IPMA prevê cinco níveis que variam entre "reduzido" e "máximo".

Para calcular os alertas é tido em conta o valor da temperatura registada, em cada concelho, às 13 horas em cada dia, a humidade relativa, a velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.