O jornal "El Español" divulgou, neste domingo, uma lista completa do material de guerra roubado dos paióis de Tancos na última quarta-feira.

O Exército Português, recorde-se, tinha optado por não divulgar a lista, com o argumento de que tal poderia prejudicar a investigação do caso, mas o jornal espanhol teve acesso à informação e publicou não só o tipo de equipamento roubado mas também as quantidades, garantindo ser este o "inventário definitivo" do material furtado.

Esta é a lista completa:

450 cartuchos de 9 mm;

22 Bobinas de fio para ativação por tração;

1 Disparador de descompressão;

24 Disparadores de tração lateral multidimensional inerte;

6 Granadas de mão de gás lacrimogéneo CS / MOD M7;

10 Granadas de mão de gás lacrimogéneo CM Anti-motim M / 968;

2 Granadas de mão de gás lacrimogéneo Triplex CS;

90 Granadas de mão ofensivas M321;

30 Granadas de mão ofensivas M962;

30 Granadas de mão ofensivas M321;

44 Granadas foguete antitanque carro 66 mm com espoleta M4112A1 com lançamento M72A3 –M/986 LAW;

264 Unidades de explosivo plástico PE4A;

30 CCD10 (Carga de corte);

57 CCD20 (Carga de corte);

15 CCD30 (Carga de corte);

60 Iniciadores IKS;

30,5 Lâminas KSL (Lâmina explosiva)