A verdadeira enchente que se registou este domingo na FIL (Feira Internacional de Lisboa), no Parque das Nações, para visitar a 30ª edição da FIA (Feira Internacional do Artesanato de Lisboa) acabou por provocar o caos nas caixas de multibanco ao redor do local onde se realiza o evento.

No mesmo é impossível pagar com multibanco, o que obriga os visitantes a deslocar-se às caixas mais próximas para levantar dinheiro em numerário. O problema é que, dada a enorme afluência, vários destes dispositivos também já estão sem notas disponíveis, o que provoca verdadeiras multidões em fila para as caixas que ainda vão tendo dinheiro.

Além de artesanato, a FIA Lisboa é também uma feira de gastronomia e património. Mais de 600 expositores de 40 países estão presentes no evento, que começou no sábado e termina já neste domingo.