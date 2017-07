Miguel Oliveira terminou em segundo lugar no GP da Alemanha de Moto2. Após uma luta feroz com Franco Morbidelli, o piloto natural de Almada - que chegou a estar na frente à entrada para a última volta - acabou por terminar a apenas 66 centésimos de segundo do italo-brasileiro da Marc VDS Racing Team, igualando ainda assim a melhor prestação da temporada, conseguida na Argentina logo na segunda etapa,

Com o segundo lugar deste domingo, Miguel Oliveira subiu para terceiro no Mundial precisamente antes da paragem de verão, enquanto Morbidelli reforçou a liderança, depois de vencer a sexta corrida em nove na temporada: tem agora mais 37 pontos do que Thomas Luthi e mais 59 do que Oliveira.

No fim da corrida, Miguel Oliveira explicou que conseguiu aquilo que queria. "Estou em terceiro no campeonato antes da pausa de verão, era esse o meu objetivo", afirmou o motociclista português, assumindo que Franco Morbidelli se defendeu muito bem para garantir a vitória. "Tinha de tentar uma vez. O Franco trava muito tarde e deixa o meu trabalho muito difícil. Podia tentar mas era arriscado. O meu ponto mais forte era na descida, tentei as minhas jogadas, mas ele defendeu muito bem", frisou.

Classificação do GP da Alemanha:

1. Franco Morbidelli, 41m05.137s

2. Miguel Oliveira, +0.066s

3. Francesco Bagnaia, +0.574s

4. Simone Corsi, +0.749s

5. Mattia Pasini, +1.300s

6. Jorge Navarro, +8.958s

7. Brad Binder, +9.204s

8. Sandro Cortese, +15.099s

9. Marcel Schrotter, +17.875s

10 Takaaki Nakagami, +19.291s

Classificação do Mundial de Moto2:

1. Franco Morbidelli, 173 pontos

2. Thomas Luthi, 136

3. Miguel Oliveira, 114

4. Alex Márquez, 113

5. Mattia Pasini, 93

Já no que respeita ao MotoGP, foi Marc Márquez o grande vencedor deste domingo o GP da Alemanha de MotoGP. O piloto espanhol ganhou pela oitava vez consecutiva em Sachsenring - e com oito pole-positions - e assumiu a liderança do Mundial, com mais cinco pontos do que Maverick Viñales (que acabou em quarto), seis do que Andrea Dovizioso (nono) e dez à frente de Valentino Rossi (quinto). Já o alemão Jonas Folger, em ano de estreia no MotoGP, conseguiu o primeiro pódio, terminando no segundo lugar. Dani Pedrosa ficou em terceiro.

Classificação do GP da Alemanha de MotoGP:

1. Marc Márquez (Honda), 40m59.525s

2. Jonas Folger (Tech 3 yamaha), +3.310s

3. Dani Pedrosa (Honda, +11.546s

4. Maverick Viñales (Yamaha), +14.253s

5. Valentino Rossi (Yamaha, +14.980s

6. Álvaro Bautista (Aspar Ducati), +16.534s

7. Aleix Espargaró (Aprilia), +19.736s

8. Andrea Dovizioso (Ducati), +20.188s

9. Johann Zarco (Tech 3 Yamaha), +21.138s

10. Cal Crutchlow (LCR Honda), +24.210s

Classificação do Mundial de MotoGP:

1. Marc Márquez, 129 pontos

2. Maverick Viñales, 124

3. Andrea Dovizioso, 123

4. Valentino Rossi, 119

5. Dani Pedrosa, 103