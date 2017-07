Pedro Teixeira, Cláudia Vieira e Sara Matos estiveram todos juntos, no mesmo espaço, esta sexta-feira, na semifinal dos Emmy Awards.

O ator apareceu no evento com a sua atual namorada, Sara Matos, mas também se cruzou com a mãe da sua filha, Cláudia Vieira.

Recorde-se que o ator e Cláudia Vieira se separaram no início de 2014, após uma relação de nove anos. Depois disso surgiram rumores de que ambos se tinham separado devido ao envolvimento de Pedro Teixeira com Sara Matos.

Desde então que as duas atrizes não se dão, e evitam mesmo os mesmos locais.