A partir desta segunda-feira, dia 3 de julho, os táxis com mais de 17 anos estão proibidos de circular, nos dias úteis, entre as 7h e as 21h, no centro de Lisboa.

A terceira fase das Zonas de Emissão Reduzida - ZER - entrou em vigor em 2015, mas os táxis fabricados antes de 1 de janeiro de 2000 tiveram um período de exceção para poderem aplicar filtros, que lhes permitam ter emissões similares aos veículos posteriores a essa data.

Para a Associação Nacional dos Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros, a medida é absurda, por "não fazer sentido que os táxis sejam licenciados pela câmara para exercer a atividade no concelho e depois venha a autarquia impor uma medida a impedir a circulação dos táxis em determinadas zonas do concelho".

A limitação aplica-se nas zonas da Avenida da Liberdade, Restauradores, Baixa Pombalina e Praça do Comércio.