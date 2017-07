Num novo relatório entregue ao Governo, o IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera – afirma que “existe uma probabilidade baixa (mas não nula) da ocorrência de uma descarga nuvem-solo na proximidade do local de deflagração do incêndio”.

O presidente do IPMA, Jorge Miranda, respondeu em carta, ao Governo, que tem acompanhado o relatório acerca das condições meteorológicas associadas ao incêndio em Pedrógão Grande, que matou 64 pessoas e fez mais de 200 feridos.

Neste relatório, Jorge Miranda diz ter procurado “ser tão completo quanto possível". O IPMA apresentou e analisou os dados provenientes das observações para perceber a possibilidade de o incêndio de Pedrógão Grande ter tido início devido a uma descarga elétrica.