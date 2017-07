Sofia Ribeiro e Rita Pereira são há apontadas há vários anos como ‘inimigas’ no mundo da televisão, mas estiveram juntas esta sexta-feira, na semifinal da 45ª edição dos Internacional Emmy Awards, em Lisboa, e aproveitaram para desmentir todos os rumores.

A atriz Rita Pereira publicou no seu Instagram um vídeo, onde aparece visivelmente bem-disposta, onde grita pela sua ‘inimiga’ em tom de brincadeira. “Somos inimigas, somos inimigas”, pode ver-se no vídeo.

Recorde-se que os rumores de rivalidade entre ambas começaram em 2013, quando as duas participaram no programa de televisão “Dança com as Estrelas”.