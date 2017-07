A política da Saúde está na ordem do dia e a edição de junho do barómetro SOL/Consulmark2 deixa um contributo à discussão que tem estado a crescer nos bastidores, com apelos a mudanças no financiamento e na estratégia. A maioria dos portugueses mostra-se satisfeita com o SNS, com 41% a confessarem-se mesmo «muito satisfeitos», a percentagem mais elevada desde o arranque deste estudo de opinião mensal. Questionados sobre se os cortes orçamentais podem comprometer a saúde dos portugueses a resposta também foi inequívoca: 82% dos inquiridos têm essa perceção, com apenas 9% a recusar uma relação entre cortes e bem-estar.

Ao longo das seis edições deste barómetro, que em junho apurou uma pontuação de 15,2 para o SNS numa escala de 0 a 20, foram colocadas diferentes questões sobre o rumo da governação na Saúde. Além de temas que marcaram as últimas semanas, como a defesa de um programa de vacinação obrigatório ou a recusa de tempos controlados nas consultas dos médicos, houve três edições em que o estudo de opinião se debruçou sobre o futuro. Em janeiro e fevereiro, mais de metade dos inquiridos consideraram insuficiente o investimento público em saúde. Na edição de Abril, 71% mostraram-se a favor de um Pacto Nacional para o SNS, desejo expresso por Marcelo e sobre o qual ainda não há fumo branco.

A preocupação com o impacto de cortes orçamentais fica patente neste último estudo, cujas entrevistas decorreram entre 14 e 19 de junho. Já esta semana chegaram alertas à navegação do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, que publicou o seu relatório anual sobre o estado da Saúde em Portugal.

O Relatório da Primavera, como é designado este documento produzido pelo OPSS desde 2001, teve como tema este ano «viver em tempos incertos», centrando-se na sustentabilidade e equidade. A constatação de que Portugal tem hoje das mais baixas despesas públicas em saúde, com as famílias a suportar cerca de 40% dos encargos, é um dos alertas. Os peritos concluem que para o nível de investimento, o sistema é eficiente - Portugal tem uma baixa taxa de mortes que seriam evitáveis com mais cuidados. Mas alertam que, na prática, há um «racionamento dos cuidados quer pelas quantidades (filas de espera), quer pelo preço (cuidados não adquiridos pelos doentes por insuficiência económica)». E os mais prejudicados são os mais pobres. «O racionamento atinge todos. Depois uns têm capacidade de fugir desse racionamento e procurar soluções fora do sistema e outros não têm», disse ao SOL o porta-voz do observatório José Aranda da Silva.

Outra conclusão do relatório aponta nesse sentido: os portugueses com menores rendimentos chegam a ter cinco vezes mais dificuldades de acesso à saúde no geral (público e privado), sendo que as queixas de problemas por resolver por dificuldades financeiras são mais marcadas em áreas em que o SNS apresenta lacunas, como saúde mental e oral.

Também nos medicamentos que ficam por comprar por falta de dinheiro há diferenças entre pobres e ricos. O relatório revela que em Portugal apenas 55% da despesa com medicamentos é feita pelo Estado, sendo que o resto cabe às famílias e não existem isenções: a comparticipação de medicamentos é igual para todos. As limitações no acesso à saúde «afetam de forma desproporcional os mais pobres», concluiu o OPSS, que analisou também as políticas do Governo desde que tomou posse. «Foram tomadas 90% das medidas pontuais, faltam as estruturais», defende Aranda da Silva. Tornar mais homogéneos os cuidados primários, dar mais autonomia aos hospitais e pensar a sustentabilidade não só pela via financeira são outras conclusões.