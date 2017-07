Uma história insólita que chega do Uruguai, mais propriamente da cidade de Salto: na madrugada deste sábado, a estátua em tamanho real de Luís Suárez que se encontra naquela localidade foi arrancada do local. Além disso, o autor da "brincadeira" ainda deixou uma nota... divertida junto ao local do incidente: "Fui ao casamento do Messi, volto rápido."

Uma alusão clara à cerimónia que, na sexta-feira, uniu o astro argentino do Barcelona a Antonella Rocuzzo, sua companheira de há muitos anos, e onde todo o universo do Barça marcou presença - entre os quais, obviamente, Luis Suárez, precisamente natural de Salto.

De acordo com a Imprensa do Uruguai, o autor do delito estava sob o efeito de álcool quando o cometeu, tendo entretanto já sido detido.