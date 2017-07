O Benfica continua a reforçar a equipa com vista à nova época que se avizinha, onde, depois do tetra, irá em busca de novo objetivo inédito: o pentacampeonato.

Já depois de terem oficializado o colombiano Arango, ao início da tarde deste sábado, os encarnados publicaram imagens de André Moreira a realizar os habituais exames médicos já com a camisola da águia vestida. Já durante a noite, o canal oficial do clube confirmou os testes médicos, embora ainda sem dar a contratação como fechada. Tudo leva a crer, assim sendo, que o jovem guarda-redes português seja anunciado como reforço durante este domingo, deixando assim o Atlético de Madrid, clube ao qual esteve ligado nas últimas três épocas - embora sem realizar qualquer minuto em jogos oficiais.

Entretanto, também Salvador Agra foi oficializado como jogador do Benfica. O anúncio não partiu das águias, mas sim da empresa que representa o extremo português. Na sua página de Facebook, a Team Future revelou que o internacional olímpico luso assinou um contrato de três anos com os encarnados, embora ainda não seja certo que vá fazer parte do plantel na temporada que está aí à porta.