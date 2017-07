Uma tartaruga-de-couro gigante com 1,70 metros e mais de 100 quilos foi apanhada pelas redes de um barco da pesca de arte xávega que se encontrava na Costa de Caparica. O réptil acabou por ser levado para o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos (CRAM) em Ílhavo (Aveiro), onde ficará até poder ser devolvido ao mar.

De acordo com o "Jornal de Notícias", fonte do CRAM terá revelado que a tartaruga apresenta "escoriações causadas pelas redes de pesca" e que ainda está em observação para uma melhor avaliação do seu estado de saúde, tendo sido efetuados exames e análises.

Habitualmente, as tartarugas-de-couro, que podem chegar a medir mais de dois metros, costumam nadar ao lado da costa portuguesa, mas não chegam perto de terra.