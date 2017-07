Cristián Arango já é oficialmente jogador do Benfica. Três dias depois de o anúncio ter sido feito pelo Millonarios, o seu ex-clube na Colômbia, o avançado de 22 anos foi agora apresentado pelo próprio clube encarnado nas redes sociais, através da publicação de uma fotografia sua com o presidente Luís Filipe Vieira.

Arango assinou por cinco temporadas com as águias e, ao canal do clube, não enjeitou definir-se como futebolista. "Sou rápido, tenho potência e ainda um bom jogo aéreo. Dou 101 por cento em cada treino e em cada jogo. O Benfica é um grande clube, com muitos títulos conquistados. Pelo clube passaram muitos jogadores importantes, e jogar na Europa sempre foi para mim um sonho, sobretudo num clube como este", salientou o atacante colombiano, reconhecendo esperar um futebol "diferente" daquele a que estava habituado no seu país.