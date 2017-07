Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas num tiroteio numa discoteca nos Estados Unidos, durante a última madrugada.

A polícia de Little Rock, no Arkansas, afastou desde logo a hipótese de terrorismo, acreditando que tudo terá sido provocado por uma discussão durante o concerto que estava a acontecer no local.

As vítimas terão quase todas entre 16 e 20 anos e estão a ser tratadas nos hospitais locais. Até agora, a polícia ainda não fez qualquer detenção.