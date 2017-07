A Seleção Nacional tem uma baixa de última hora para o encontro deste domingo frente ao México, onde estará em disputa o terceiro lugar na Taça das Confederações: Beto falhou o último treino da seleção portuguesa em solo russo, devido a lesão muscular, e está fora da partida.

O guardião suplente do Sporting ainda não tinha realizado qualquer minuto nesta competição e assim a abandonará. Resta agora a dúvida sobre a escolha de Fernando Santos: se Rui Patrício, totalista até este momento, se José Sá, que tal como Beto ainda não foi utilizado.

Além do guarda-redes, todavia, também Bernardo Silva deve ficar de fora do apronto. O extremo já contratado pelo Manchester City para a próxima temporada continua com problemas no tornozelo direito, ainda devido à mazela contraída no encontro com a Nova Zelândia, no momento em que marcou o segundo golo de Portugal. Aliás, o próprio Fernando Santos disse ter "muitas dúvidas" de que Bernardo recupere a tempo da partida. Além destes, também Raphael Guerreiro, que se lesionou logo na segunda ronda, diante da Rússia, e Cristiano Ronaldo, dispensado para ir conhecer os filhos recém-nascidos, serão ausências no jogo com o México.