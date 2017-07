Está concluída a novela à volta de Doumbia: o avançado costa-marfinense vai mesmo ser jogador do Sporting na temporada 2017/18. Depois de muitos avanços e recuos, relacionados com as condições contratuais, o jogador chegou a acordo com os leões, a quem ficará vinculado até ao final da época, por empréstimo da Roma. O Sporting fica com opção de compra sobre Doumbia, de 29 anos, mas o valor da mesma não foi divulgado.

Durante a semana, também Bruno Fernandes foi oficializado como reforço leonino. O internacional sub-21 português foi contratado à Sampdória a troco de 8,5 milhões de euros (mais cinco variáveis), assinando por cinco anos e ficando com uma cláusula de rescisão astronómica: 100 milhões de euros. Pelo contrário, Douglas, Castaignos, Schelotto e Zeegelaar estão na lista de dispensáveis e têm permissão para procurar clube.

Os leões anunciaram entretanto o nome do adversário para o jogo de apresentação aos sócios em Alvalade, a 22 de julho: nada menos que o Mónaco, orientado por Leonardo Jardim, que treinou o Sporting em 2013/14.

Tetracampeão aos bochechos

Depois de Braga e Sporting, que já tinham voltado aos trabalhos antes do passado fim-de-semana, esta semana foram várias as formações a regressar à ação, com destaque para o Benfica: o tetracampeão nacional apresentou-se esta sexta-feira no Seixal, embora numa versão ainda bastante diferente daquela que irá enfrentar os novos desafios durante a temporada 2017/18.

Para já, foram apenas duas as caras novas a realizar os indispensáveis testes médicos: o médio croata Krovinovic, contratado ao Rio Ave, e o avançado suíço Seferovic, que chega do Eintracht Frankfurt (Alemanha). Isto, além dos ‘reforços’ oriundos da equipa B: Rúben Dias, Heriberto Tavares, Pedro Rodrigues, Diogo Gonçalves, Francisco Ferreira e Ivan Zlobin. Nélson Semedo, Eliseu, Pizzi e Raúl Jiménez, todos na Taça das Confederações, falharam compreensivelmente o regresso, mas também Salvio, Samaris, Mitroglou e Zivkovic estão autorizados a apresentar-se mais tarde, precisamente devido a terem estado ao serviço das respetivas seleções. Martin Chrien, reforço oficializado na noite da última quinta-feira, ainda não marcou presença na sessão. O médio eslovaco de 21 anos chegou do Viktoria Plzen e despontou no Europeu de sub-21, onde apontou dois golos.

O Benfica tem já agendados seis particulares para a pré-temporada, entre os quais um com o Hull City, no Estádio Algarve, a 22 de julho - data para a qual estava marcada a Eusébio Cup. Entretanto, por motivos de calendário, a Chapecoense não poderá viajar até Lisboa, pelo que terá de ser encontrado novo adversário.