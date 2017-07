O Sporting anunciou em comunicado que o defesa francês Jeremy Mathieu vai começar a treinar com a equipa leonina.

"Jérémy Mathieu foi autorizado pelo FC Barcelona a treinar com a equipa do Sporting Clube de Portugal durante os próximos dias. Findo esse período, as três partes envolvidas tomarão uma decisão quanto ao futuro do jogador", lê-se no comunicado do Sporting.

Mathieu tem 33 anos e chega do Barcelona. Os detalhes do negócio ainda estão por negociar.