O pai de uma criança vítima de bullying pediu a famosos que lhe desejem feliz aniversário e muitas celebridades responderam mesmo.

O pai da criança de 8 anos fez o apelo nas redes sociais, dizendo que o seu filho sofria de bullying e pediu que várias celebridades lhe mandassem uma mensagem “positiva” pelo seu aniversário.

As mensagens de feliz aniversário surgiram de todo o lado: Russel Crowe, Dionne Warwick, os Toronto Raptors, muitas equipas de futebol e até Ed Miliband e Monica Lewinsky.

Hey Ollie, heard it was your birthday. 9 years old eh? Congratulations, Happy Birthday !! — Russell Crowe (@russellcrowe) 29 de junho de 2017

Ollie! Happy birthday! 9 years old is a fun age! I hope your day was all that you dreamed. Shoot for the stars and always be kind. ✨🎂 xx — Dionne Warwick (@_DionneWarwick) 30 de junho de 2017

Hey Ollie, not sure if you watch basketball but happy birthday from the Raptors... Don't listen to that bully, you're the man! 😎 👊🏾 pic.twitter.com/uUANdHszCS — Toronto Raptors (@Raptors) 30 de junho de 2017

Happy Birthday Ollie from a guy on @TheSimpsons who's not quite famous but draws a kid who is =) I hope you have an AWESOME day! pic.twitter.com/f7itI4XdfW — Eric Keyes (@monkeyes) 29 de junho de 2017

Ollie---have a great birthday. You've got a great Dad. And remember people are really lucky to have you as a friend. — Ed Miliband (@Ed_Miliband) 29 de junho de 2017