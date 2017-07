A comissão

O Parlamento aprovou ontem a comissão técnica independente pedida pelo PSD para investigar o incêndio de Pedrógão. Será composta por 12 peritos, seis a designar pelo presidente da AR, Ferro Rodrigues, e os outros pelo Conselho de Reitores. Têm um prazo de 60 dias, prorrogáveis uma única vez por mais 30 dias. O resultado poderá assim só chegar depois das eleições autárquicas, a 1 de outubro.

Os prejuízos

A Câmara Municipal de Pedrógão Grande aponta para prejuízos na ordem dos 250 milhões de euros. Esta semana, o governo apontou 40 empresas afetadas nos concelhos assolados pelo fogo, num total de 350 postos de trabalho. Foram ainda identificadas 500 casas total ou parcialmente destruídas, 20% das quais são de primeira habitação. Prejuízos agrícolas somam 20 milhões.

A solidariedade

O concerto solidário de segunda-feira no Meo Arena, que contou com a participação de 25 artistas, permitiu angariar 1.153 mil euros para as vítimas, entregues à União de Misericórdias Portuguesas. O JN aponta para um total de 12,6 milhões de euros em donativos, uma onda de solidariedade sem precedentes. Não há um balanço oficial nem informação sobre como e quando chegarão às vítimas.

Os estudos

Além dos relatórios já conhecidos (da SIRESP, Proteção Civil, Secretaria Geral do MAI e uma nota do IPMA) há vários estudos em preparação. Domingos Xavier Viegas, da Universidade de Coimbra, vai analisar o tipo de fogo que assolou Pedrógão. O IPMA pediu um relatório interno, assim como a GNR. Já o MAI pediu avaliações à Inspeção Geral da Administração Interna e ao Instituto de Telecomunicações.

As medidas

A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, anunciou no parlamento um reforço de 750 operacionais que serão preposicionados em áreas identificadas como mais críticas de suscetibilidade de incêndios. Além disso, o SIRESP vai contar em breve com mais duas antenas móveis (ver pág. 10). Em 15 dias, garante a ministra, estarão prontas a ser ativadas caso seja necessário.

O eucalipto

O ministro da Agricultura garantiu no parlamento que não serão autorizadas novas plantações de eucalipto no país, abrindo apenas exceção para a transposição de áreas que estão ecologicamente mal localizadas e que não são economicamente rentáveis. «Disciplinar» esta cultura é o mote do Governo. «Não haverá mais um único hectare de eucalipto em Portugal», promete Capoulas Santos.

O regresso

Marcelo regressa na próxima quinta-feira a Pedrógão Grande para uma missa. O Presidente da República quer manter os trabalhos do parlamento e do Governo debaixo de olho e chamou esta semana Costa e Ferro para um almoço em Belém, embora o tema central tenha sido outro como o SOL revela nesta edição. Marcelo já fez saber que quer leis novas antes das férias.