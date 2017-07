Tancos. Roubo de armas gera alta tensão

O Presidente convocou o presidente da Assembleia da República e o primeiro-ministro para discutir a segurança nacional depois do assalto aos paióis de Tancos. Foi esse o tema central do almoço de quinta-feira entre Marcelo Rebelo de Sousa, Ferro Rodrigues e António Costa, em que os incêndios de Pedrógão foram assunto secundário. Marcelo discutiu com Costa e Ferro um caso que já vem do fim de semana passado e que gerou alta tensão nas autoridades de segurança nacionais e internacionais.