Tem-se discutido muito o problema dos eucaliptos. Foi determinante?

O problema não está em ser eucalipto ou outra árvore, tem a ver com ser tudo do mesmo tamanho, densidade. O que nós tínhamos nesta zona era uma grande mancha florestal que desde 1991 não ardia. Era mato, pinheiro e eucalipto, tudo muito seco. No incêndio de Espanha em Doñana era pinheiro manso e ardeu tudo. São incêndios em que o fogo encontra um combustível todo muito igual e isso faz com que mantenha um comportamento idêntico de propagação. Se é um comportamento extremo, mantém esse comportamento. No grande incêndio do Algarve em 2012 não havia eucaliptos e arderam 23 mil hectares. O problema é que ninguém fala de incêndios passados. Deitar a culpa ao eucalipto é muito fácil, da mesma forma que é mais fácil dizer que foi um incendiário do que um relâmpago ou falar do problema das comunicações.

