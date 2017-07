Em entrevista ao SOL, Emanuel Oliveira refere que "a repercussão foi de tal ordem que os colegas espanhóis, franceses e italianos começaram a preparar-se para incêndios com esta violência".

"Já se prevista isto, mas foi tudo reforçado. Agora também falta formação. Se compararmos por exemplo com Espanha, lá têm um dispositivo muito mais profissionalizado. Os voluntários fazem sempre falta mas não se pode responsabilizar voluntários nem obrigá-los a dominar toda as matérias. Em Espanha há bombeiros urbanos, florestais e industriais. E não tem nada a ver o que recebem com o que se passa cá, em que têm uma espécie de gorjeta. Em Espanha o salário ronda os 1000 euros e há empresas que são contratadas para reforçar os serviços que até exigem formação em ciências florestais", acrescentou.

