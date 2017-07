Emanuel Oliveira: Relatório da ONU "apontava para a alta probabilidade de ocorrência de megafires em Portugal"

01/07/2017 09:15

Foi comandante da proteção civil municipal de Vila Nova de Cerveira. Hoje trabalha com autarquias no Norte e com Espanha. Emanuel Oliveira passou os primeiros dias do fogo de Pedrógão a fazer simulações que mostram um incêndio inédito na Europa, ao ponto de técnicos de outros países ficarem em alerta. E avisa onde há outras «bombas relógio».