Ricardo Melo Gouveia deu hoje (sexta-feira) um valente pontapé na crise e passou o seu primeiro cut em torneios do European Tour desde o Open da China em finais de abril.

E o atleta olímpico fê-lo logo no Open de França, um dos mais antigos, mais carismáticos e mais importantes torneios da primeira divisão europeia, com os seus 6,1 milhões de euros em prémios monetários.

O nº1 português, 128º europeu e 264º mundial teve uma reação de campeão, típica da garra que o caracteriza e chegou a meio da prova com 143 pancadas, 1 acima do Par, após voltas de 73 e 70, um resultado que o deixa no grupo dos 65º classificados, empatado com outros sete jogadores, entre os quais o capitão europeu da Ryder Cup, o dinamarquês Thomas Bjorn.

Aliás, Ricardo Melo Gouveia vai jogar amanhã a terceira volta, logo a partir das 8h10, ao lado de Thomas Bjorn, que venceu o Open de Portugal em 2010.

Uma curiosidade ainda mais aliciante por este HNA Open de France estar a jogar-se no sempre difícil percurso Albatros, do Le Golf National, nos arredores de Paris, exatamente o palco da próxima Ryder Cup, em 2018.