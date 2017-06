Um ano depois de nenhum português ter passado o cut no Campeonato da Europa Individual Amador, Pedro Lencart qualificou-se para o último dia de prova e logo no ano em que se estreou neste Major do golfe amador europeu.

João Girão e Vítor Lopes foram afastados aos 54 buracos pelo terceiro ano consecutivo, mas este último brilhou nas despedidas com uma terceira volta de 67 pancadas, 5 abaixo do Par do Old Course do Walton Heath Golf Club, em Inglaterra.

Pedro Lencart, de apenas 17 anos, desceu hoje (sexta-feira) do 19º para o 38º lugar (empatado), depois de uma terceira volta em 73 pancadas (+1), o seu único cartão da semana acima do Par, dado que nos dias anteriores tinha jogado em 71 (-1) e 68 (-8).

O agregado de 212 (-4) permitiu-lhe passar à vontade o cut, fixado em -2 e irá fazer parte da elite dos 64 jogadores que se qualificaram para os últimos 18 buracos de amanhã (Sábado).

A grande exibição do dia pertenceu, contudo, a Vítor Lopes, com 5 birdies e 1 eagle para apenas 2 bogeys e vale a pena salientar que o seu resultado de 67 (-5) foi o mesmo do atual campeão europeu, o italiano Luca Chianchetti, que tem vindo a subir posições todos os dias (era 30º e 6º aos 18 e 36 buracos, respetivamente) para assumir o topo da classificação, partilhando o comando com o francês Jerémy Gandon e o italiano Lorenzo Scalise, com 204 (-12).

Vítor Lopes subiu do 116º posto para o 82º (empatado), totalizando 217 (74+76+67), +1. João Girão, por seu lado, também obteve hoje a sua melhor volta do torneio, em 71 (-1), para concluir com 223 (77+75+71), +7.