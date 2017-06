Kendall e Kylie Jenner cancelaram o lançamento de uma linha de t-shirts depois de terem usado, sem autorização, imagens de artistas como Ozz Osbourn e Notorious BIG ou Tupac.

As t-shirts estavam à venda na internet por 125 dólares, cerca de 109 euros.

As t-shirts acabaram por ser retiradas do mercado depois da polémica, já que alguns dos representantes dos artistas ameaçaram processar as irmãs.

Girls, you haven’t earned the right to put your face with musical icons. Stick to what you know…lip gloss. pic.twitter.com/BhmuUVrDBn