A história já tem uns dias, mas vale a pena partilhar. Num jogo do campeonato regional amador de Minas Gerais entre o Oriente e o Industrial, o árbitro foi agredido por um jogador. Ato contínuo, decidiu... ir buscar uma arma que tinha guardada num saco na área técnica destinada à equipa de arbitragem.

Tudo terá acontecido no quarto-de-hora final. O juiz assinalou uma grande penalidade contra o Industrial, o que revoltou os jogadores daquela equipa. Gerou-se uma confusão e durante os protestos, um dos jogadores terá agredido o árbitro com um soco. Este não esteve com meias medidas: dirigiu-se à área técnica e sacou do revólver, tendo o presumível agressor fugido do estádio.

Segundo a imprensa brasileira relatou, o árbitro, Camilo Eustáquio, era também... polícia militar. Claramente, o jogador em questão escolheu mal o dia para agredir um juiz durante um jogo de futebol...