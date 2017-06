O Camp Nou foi nesta sexta-feira palco de um jogo entre velhas glórias do Barcelona e do Manchester United, com o intuito de angariar fundos para ajudar à construção de um Centro Oncológico Infantil. Os Red Devils venceram por 3-1, mas o prémio de lance mais vistoso vai decididamente para Ronaldinho Gaúcho.

Apesar de estar visivelmente em pior forma do que nos tempos em que maravilhava o mundo com a sua habilidade e qualidade técnica, o antigo astro brasileiro mostrou perfeitamente que quem sabe, nunca esquece no lance que pode ver abaixo. Blomqvist (que até marcou um dos golos do United) ainda deve estar à procura da bola...

De resto, o antigo internacional sueco foi mesmo o autor do primeiro golo do encontro, com o checo Karel Poborsky, que passou pelo Benfica no final da década de 90, a aumentar a vantagem. Dwight Yorke, antigo internacional tobaguenho, fez o 0-3. O melhor que os blaugrana conseguiram foi reduzir perto do fim pelo antigo central francês Déhu. Refira-se que Simão Sabrosa alinhou pelo lado do Barça, constituindo a frente de ataque com Ronaldinho, Rivaldo e Giuly.