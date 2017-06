Pepe e Fabinho estão muito próximos de ser reforços do Paris Saint-Germain para a próxima temporada. A informação foi veiculada pela conta de Twitter do Infosport+, o canal oficial de desporto do grupo Canal+ francês.

De acordo com aquela publicação, o internacional português tem à sua espera um contrato de duas temporadas. Pepe, recorde-se, está em fim de contrato com o Real Madrid, sendo que os merengues optaram por não renovar o vínculo com o central luso-brasileiro, que representava o clube desde 2007.

O caso de Fabinho é bastante diferente. O internacional brasileiro, que passou pelo Rio Ave (sem nunca representar oficialmente os vila-condenses) e também pelo Real Madrid, é um dos esteios do Mónaco de Leonardo Jardim, pelo qual se sagrou campeão francês na última época, e deverá custar aos parisienses cerca de 50 milhões de euros. O PSG, onde alinha o jovem português Gonçalo Guedes, oferece ainda quatro ou cinco temporadas de contrato ao jogador brasileiro, que pode alinhar como lateral-direito ou médio-defensivo.