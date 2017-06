“Anthony Bourdain. Parts Unknown” na cidade do Porto vai para o ar na CNN este domingo.

No episódio em que o conhecido chef norte-americano vai à Invicta, as peixeiras do Bolhão são protagonistas e a CNN até divulgou um pequeno clip do episódio em que as mulheres do Porto brincam com Bourdain.

“Ele é muito alto, os estrangeiros são quase todos muito altos”, diz uma das peixeiras. “Homem grande, piroca pequena”, responde a outra peixeira.

“Elas são cruéis”, acaba por dizer Bourdain.