Mão pesada para André Villas-Boas. O treinador português foi suspenso por dois jogos pela Federação chinesa devido a um... comentário na rede social Instagram. Villas-Boas, atual técnico do Shanghai SIPG, saiu em defesa do médio brasileiro Oscar, que foi castigado com oito jogos depois de ter sido expulso frente ao Guangzhou R&F, devido a um incidente que começou com o brasileiro a chutar a bola contra dois adversários e resultou numa confusão generalizada entre futebolistas das duas equipas.

A mensagem de Villas-Boas foi sintomática: o antigo treinador do FC Porto descreveu basicamente o currículo de Oscar, lembrando depois que o internacional canarinho nunca havia sido expulso na vida.

355 career games; 5 years in the English Premier League; 47 appearances for Brazil; 70 goals. ZERO RED CARDS!!! 8 games suspended 👎🏻 Uma publicação partilhada por André Villas Boas (@officialavb) a Jun 23, 2017 às 2:30 PDT

O comentário foi considerado "irresponsável" pela Federação chinesa, que esta época mostrado pulso firme em determinadas ocasiões. De resto, outros dois jogadores foram suspensos com duas partidas por terem demonstrado o seu apoio a Oscar: o chinês Wu Lei e o avançado brasileiro Hulk, também ele antigo jogador do FC Porto.

Ambos mostraram, no último jogo, t-shirts de apoio a Oscar: a do avançado chinês dizia "Nada a Fazer", enquanto na de Hulk se podia ler "Nada a fazer, nada a dizer". A resposta da Federação não tardou: "A CFA continuará a punir rigorosamente quem viole as regras e a disciplina. Esperamos que todos os clubes e os seus funcionários as respeitem."