A Inglaterra assumiu o comando do 1º Campeonato da Europa por Equipas de Golfe Adaptado, enquanto a Dinamarca manteve-se na frente da Taça das Nações, da competição que está a ser organizada no percurso Sul da Quinta do Lago, pela Associação Europeia de Golfe (EGA) em colaboração com a Federação Portuguesa de Golfe (FPG).

A segunda volta de hoje (sexta-feira) foi ainda jogada em pares, mas na modalidade de greensomes e aí os ingleses mostraram-se fortíssimos, com a dupla Mike Gays e Mark Smith (o capitão), a dispararem a melhor volta em 73 pancadas, 1 acima do Par, com destaque para os 3 birdies em quatro buracos (12, 13 e 15), tendo saído do buraco 10.

A outra dupla inglesa, de Kevin Harmison e Duncan Hamilton Martin, fez 79 pancadas, 7 acima do Par, dando à equipa inglesa um total de 317 pancadas, 29 acima do Par, após jornadas de 165 (pares, foursomes) e 152 (pares greensomes).

A França, que liderava aos 18 buracos, caiu para o 3º lugar, agora com 324 (164+160), +36, sendo o 2º posto ocupado pela Espanha com 320 (165+155), +32.

O Europeu por Equipas atraiu 32 jogadores com handicap máximo de 18,4 em representação de nove países e joga-se em stroke play gross.

A outra competição que decorre em simultâneo no Algarve, a Taça das Nações, mantém como líder a Dinamarca desde o primeiro dia e hoje esse comando foi dilatado de apenas 1 ponto após os foursomes para agora 5 pontos depois dos greensomes