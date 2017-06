Um estudo realizado pela London School of Economics concluiu que a idade em que somos mais felizes é aos 23 e aos 69 anos.

De acordo com o site Enfemenino, os cientistas perguntaram a várias pessoas, entre os 17 e 85 anos, o quão felizes esperavam ser nos próximos cinco anos e passado esse tempo voltaram a perguntar qual era o grau de felicidade que tinham para ver se correspondia com o respondido cinco anos antes.

Os mais jovens esperavam ter futuros brilhantes. Já as pessoas de idade mais avançada previam que a felicidade fosse diminuir com o passar do tempo. No final concluiu-se que os mais novos sobrevalorizaram a sua felicidade futura, enquanto os mais velhos tiveram previsões mais negativas do que a realidade.

No entanto, apesar das conclusões do estudo, os investigadores sublinham que a felicidade depende de cada um e não pode ser determinada pela ciência.