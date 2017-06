O Benfica voltou na manhã desta sexta-feira aos trabalhos, com a realização dos habituais testes médicos de pré-temporada no Caixa Futebol Campus, no Seixal. Os encarnados foram colocando vídeos e fotografias nas redes sociais a documentar a chegada de alguns dos jogadores, com destaque para dois reforços: o médio croata Krovinovic, contratado ao Rio Ave, e o avançado suíço Haris Seferovic, que chega da Bundesliga (Eintracht Frankfurt).

Dada a ausência de muitos jogadores por estarem (ou terem estado até há pouco tempo) ao serviço das respetivas seleções, Rui Vitória chamou vários jogadores da equipa B: Rúben Dias, Heriberto Tavares, Pedro Rodrigues, Diogo Gonçalves, Francisco Ferreira, Ivan Zlobin. Estes juntaram-se a Lisandro, Luisão, Jonas, Kalaica, Cervi, Jardel, André Almeida e Hermes, que permanecem do plantel da época passada.

Os reforços Seferovic e Krovinovic já chegaram ao Caixa Futebol Campus! 💪🏼 pic.twitter.com/C3ug8FYqwO — SL Benfica (@SLBenfica) 30 de junho de 2017

À televisão oficial do clube, Rui Vitória fez já uma espécie de lançamento para o que aí vem, apontando a um objetivo que já começa a ser plenamente assumido por todo o universo encarnado: a conquista do inédito pentacampeonato. "Preparadíssimo para esta nova temporada. Com ambição renovada e com uma vontade muito grande de começar e de ganhar. O reset é no fundo um meio para chegar a esse penta. Há um objetivo já mencionado pelo presidente. A melhor forma de chegarmos a uma conquista destas é partirmos para ela como se fosse a primeira vez. É fundamental a ambição de ganhar pela primeira vez. Nós, que andamos no futebol, temos essa capacidade de saber que não há tempo a perder", frisou o treinador das águias, antevendo ainda algumas alterações no plantel até setembro, como é natural: "O plantel nunca está totalmente fechado, até porque o mercado é sempre muito inconstante. Mas estamos a crer que as coisas estão a ficar muito completas. Poderá haver uma ou outra situação. Não estou a dizer que sejam eventuais vendas, mas jogadores que possam começar e, no quadro final, não fiquem."

Diga-se ainda que o Benfica tem já seis jogos calendarizados para a pré-temporada, entre os quais um encontro com o Hull City, treinado na última temporada por Marco Silva. Esta partida terá lugar no Estádio Algarve a 22 de julho, data em que era suposto realizar-se na Luz a Eusébio Cup com a Chapecoense. O emblema brasileiro, porém, não poderá viajar para Lisboa nessa altura, por motivos de calendarização, sendo que o Benfica terá de encontrar outro adversário para realizar o encontro de homenagem a Eusébio.

Jogos já agendados do Benfica na pré-época:

13 de julho - Neuchatel Xamax, Uhren Cup (Suíça)

15 de julho - Young Boys, Uhren Cup (Suíça)

20 de julho - Bétis, Algarve Cup (Portugal)

22 de julho - Hull City, Estádio Algarve (Portugal)

29 de julho - Arsenal, Emirates Cup (Inglaterra)

30 de julho - Leipzig, Emirates Cup (Inglaterra)