Um norte-americano, de News Hampshire, nos Estados Unidos da América (EUA), foi multado pela polícia por ‘levar a casa às costas’.

A viatura estava com muito material atrelado e a imagem foi divulgada pela polícia estatal, que disse que o peso do material levado era o dobro do peso da viatura, explicando que a multa era por causa de se estar perante uma situação de perigo público.