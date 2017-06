O email é assinado pelo "coordenador de música nova" de uma rádio indiscriminada. "Descobri [a música] online e gostei muito do que vi!", introduz.

"Procuro artistas que penso terem potencial e coloco-os em rotação na nossa estação. Se quiser, por favor envie um MP3 do último single. Eu encaminharei para o Glenn, o nosso diretor de programas, para ver se ele está interessado", pode ler-se.

O tweet está a fazer as delícias dos fãs mas de acordo com o Telegraph, poderá tratar-se de um esquema de phishing, ou seja, que pretende roubar informação através do click num link que é dado no email. O link é para uma empresa que assumiria todas as despesas de marketing de Lennox, caso o interesse fosse real.

Ainda de acordo com o jornal, a rádio pode ser a KMIX Radio Los Angeles, visto que o diretor da estação se chama Glenn.