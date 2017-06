O presidente da ANAC (Autoridade Nacional da Aviação Civil) anunciou hoje que, à semelhança do que vai acontecer no aeroporto Charlles-de-Gaulle, em Paris, a partir de Julho, também Lisboa vai testar um sistema de deteção de drones junto ao aeroporto. Luís Ribeiro está a ser ouvido no Parlamento, na sequência de um requerimento apresentado pelo PSD sobre as condições de segurança aeronáuticas.

O sistema que já está em funcionamento em França, no aeroporto Paris- Le Bourget, deteta drones a mais de cinco quilómetros e conta com tecnologia de radar, radiofrequência e vídeo de alta definição.

Recorde-se que está em vigor, desde janeiro, um regulamento que proíbe o voo de drones a mais de 120 metros de altura e nas áreas de aproximação e descolagem de aeroportos e aeródromos. No entanto, só este mês já foram sete os incidentes com drones junto ao aeroporto de Lisboa.